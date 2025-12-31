Conoce cuál es la bebida detóx para limpiar el organismo a fin de año: así debes ingerirla para aprovechar su efecto

Suscríbete a nuestros canales

Durante la temporada decembrina el consumo de carbohidratos y grasas suele aumentar, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede ser perjudicial para el organismo.



Por ende, lo ideal es que la persona establezca una dieta balanceada, es decir, rica en proteínas, frutas, verduras u hortalizas e hidratarte correctamente, además de ingerir mínimo siete vasos de agua al día.



Actualmente, el mercado farmacéutico ofrece opciones para desintoxicar el organismo, pero algunas personas prefieren optar por preparar fórmulas caseras a base de productos naturales que cumplan la misma función, con el propósito de evitar la ingesta de medicamentos.

Por lo tanto, el jugo de limón, piña, canela, naranja y miel, todos los ingredientes generan efectos antinflamatorios, pero ricos en vitaminas.

Foto cortesía de: freepik

¿Cuántos vasos del jugo détox debes ingerir al día?



Se sugiere que la persona consuma dos vasos de jugo de limón, piña, canela, naranja y miel al día, todos los días o hasta lograr el resultado deseado, el cual podrás notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.



Cabe destacar, que si deseas implementar un método de desintoxicación más especializado lo más idóneo es que acudas a consulta médica, con la finalidad de que el nutricionista evalué e indiqué cual es el tratamiento que debes cumplir para solucionar el diagnóstico.

En conclusión, si deseas mantener el cuerpo en óptimas condiciones es primordial que implementes rutinas de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

