Conoce cuál es la hortaliza rica en betacaroteno y hierro que aumenta el nivel de hemoglobina: así debes consumirla

La deficiencia de hierro es una de las causas más comunes por la cual desciende el nivel de hemoglobina, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas, entre las más graves se encuentra la anemia.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por América cáncer society, el consumo de medicamentos antinflamatorios también genera un descontrol en el nivel de hemoglobina.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para aumentar el nivel de hemoglobina, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el jugo de zanahoria, mora, remolacha, espinaca, uva y perejil, una combinación de ingredientes ricos en vitaminas, betacarotenos y hierro, los cuales contribuyen a mantener los glóbulos rojos en su nivel.

¿Cómo debes ingerir el jugo?

Lo más recomendable es que la persona consuma dos vasos del referido jugo natural sin azúcar en ayuna, durante cinco días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si el descontrol en el nivel de hemoglobina es constante se sugiere que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionarlo.

En definitiva, para evitar mantener la hemoglobina en el nivel acorde para que el cuerpo funcione correctamente, la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

