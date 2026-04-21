Conoce cuál es la infusión natural que limpia el páncreas: esta es la cantidad que debes tomar al día

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El páncreas es uno de los órganos más importantes, puesto que, se encarga de regular los niveles químicos del cuerpo, especialmente la insulina, la cual debe mantenerse controlada para evitar los picos de acumulación en la sangre, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para el organismo.

Cabe destacar, que según la información reseñada en el portal web Mayo clinic, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas daña el páncreas.

Sin embargo, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Infobae, el romero contiene propiedades antioxidantes que combaten el estrés oxidativo, lo cual influye en las células del páncreas.

Tip para ingerir la infusión

Se sugiere que la persona consuma dos tazas de té de romero sin azúcar al día, durante siete días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentra el organismo.

Cabe destacar, que si la persona tiene un dolor constante en la zona abdominal debe asistir a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener el páncreas en buenas condiciones la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

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