¡Deliciosa y saludable! Guía completa para preparar una ensalada con menos de 10 ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

La espinaca es un superalimento rico en vitaminas y minerales, especialmente hierro, el cual es indispensable para evitar la aparición de la anemia, una enfermedad que no de ser tratada a tiempo de la manera correcta puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el organismo. Además, de acuerdo a la información divulgada por Tua Saúde, el referido alimento ayuda a regular el nivel de presión arterial.

En ese sentido, existen múltiples recetas en la cual se puede incluir la espinaca, especialmente para potenciar las ensaladas, uno de los contornos más consumidos por quienes desean mantener un estilo alimentico saludable.

Foto cortesía de: freepik

Receta para hacer ensalada de espinaca

Ingredientes

400 g de espinaca.

250 g de nueces.

3 pepinos.

1 cucharadita de sal.

200 g de yogurt natural.

1 cucharada de aceite de oliva.

1 cebolla.

Preparación

Pica la espinaca en trozos pequeños. Hierve una olla con agua y agrega la espinaca. Cocínala durante 15 minutos. Retira la espinaca del fuego y déjala enfriar. Retira la concha del pepino y pícalo en trozos pequeños. Pica la cebolla en trozos prequeños. En un recipiente mezcla el pepino, cebolla, espinaca y nueces. Bate hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad. Agrega el yogurt y aceite de oliva a la mezcla. Añade la sal a la mezcla y hasta que todos los ingredientes se integren bien.

En conclusión, la ensalada de espinaca, pepino y nueces es una receta que puedes preparar en familia. Además, es perfecta para un cumpleaños u otras celebraciones masivas, siempre y cuando deseen deleitarse con sabor fresco, tropical.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube