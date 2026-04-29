Descubre cuál es el jugo natural que limpia los riñones y optimiza su funcionamiento rápidamente

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Los riñones también se encargan de controlar el equilibrio del ácido- base del cuerpo, por ende, la optimización de su funcionamiento, según la información divulgada por Cleveland clinic.

También, los riñones son órganos vitales, por ende, deben mantenerse en buenas condiciones, ya que, se encargan de filtrar la sangre, con la finalidad de eliminar las toxinas del organismo a través de la orina, lo cual también influye en la retención de líquidos.

En ese sentido, el limón es uno de los cítricos más beneficiosos para limpiar los riñones, gracias a las propiedades vitamínicas que posee, las cuales desintoxican el organismo.

Aportes del limón para la salud

Favorece al sistema cardiovascular. Mejora la digestión. Mantiene la piel firme.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes ingerir el jugo de limón?

Se sugiere que la persona ingiera una taza de jugo de limón sin azúcar en ayuna, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

A su vez, es propicio acotar que lo ideal es que la persona orine mínimo cinco veces al día, con la finalidad de que el cuerpo expulse todas las sustancias químicas que tiene acumulada.

Cabe destacar, que si la persona sufre de alguna enfermedad crónica que pueda afectar los riñones lo más recomendable es que establezca un control médico en general para evitar consecuencias negativas a largo plazo.

En definitiva, el limón es beneficioso para el sistema inmunológico, gracias a la cantidad de vitaminas que posee, las cuales ayudan a mantener las defensas altas.

Foto cortesía de: freepik

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