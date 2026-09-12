Descubren cómo la respiración modifica las decisiones: el poder del aire en la mente

Un equipo de científicos del Instituto Alemán de Nutrición Humana Potsdam-Rehbrücke y la Charité – Universitätsmedizin Berlin, determinó que la respiración no es solo un proceso biológico automático para mantener la vida, sino una herramienta capaz de modificar el funcionamiento del cerebro y la toma de decisiones.
El estudio reveló que la forma en que entra y sale el aire del cuerpo influye de manera directa en la actividad neuronal. Tradicionalmente se pensaba que las elecciones humanas dependían únicamente del análisis lógico o de los estímulos del entorno. Sin embargo, esta investigación demuestra que el estado físico interno y los órganos interconectados juegan un rol determinante al procesar la información.
Al controlar el ritmo pulmonar, las personas pueden alterar sus respuestas emocionales y cognitivas, abriendo nuevas oportunidades para comprender el vínculo entre el cuerpo y las capacidades mentales.
El impacto de la exhalación prolongada
Durante el ensayo, los investigadores analizaron a 41 personas sanas a través de resonancias magnéticas y monitoreo cardíaco mientras resolvían dilemas complejos.
Los participantes aplicaron una técnica específica que consistía en inhalar por dos segundos y exhalar durante ocho. Los resultados mostraron que este patrón de respiración pausada disminuyó el ritmo del corazón y redujo la frecuencia cardíaca global.
Este cambio fisiológico provocó que las personas se mostraran más dispuestas a asumir riesgos, guiadas por una mayor búsqueda de recompensas. Al mismo tiempo, el escaneo cerebral detectó un incremento de actividad en la corteza prefrontal ventromedial y el precúneo, dos zonas encargadas de evaluar los beneficios potenciales y regular el pulso.
Los científicos concluyen que prolongar la exhalación hace que el cerebro sea más receptivo a los estímulos positivos. Este hallazgo confirma modelos neuroviscerales sobre cómo el cuerpo moldea el pensamiento. Además, los expertos sugieren que el método podría servir en el futuro para ayudar a controlar conductas impulsivas o decisiones relacionadas con la alimentación.
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