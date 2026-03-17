Desintoxica tu cuerpo con este jugo verde rico en vitaminas: conoce a qué hora debes ingerirlo

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El consumo de grasas saturadas es una de las causas más comunes por la cual el cuerpo acumula toxinas, ya que, son complejas de liberar, debido a que los sistemas del organismo ralentizan sus procesos.

Asimismo, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica mayo, la activación de bacterias internas no tratadas a tiempo con los medicamentos indicados puede generar acumulación de toxinas.

Sin embargo, en la actualidad el alto consumo de jugos verdes, especialmente el de espinaca, limón, manzana, pepino y agua de coco contiene propiedades vitamínicas que ayudan a liberar las toxinas más rápido, al tiempo que optimizan el funcionamiento del sistema digestivo, según la información reseñada por Tua Saúde.

Foto cortesía de: freepik

Así debes ingerir el jugo

Se sugiere que la persona ingiera un vaso del referido líquido en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si la persona tiene cambios hormonales constantemente también puede alterar los sistemas del organismo, lo cual afecta con el proceso de liberación de toxinas.

En conclusión, para que la persona pueda mantener el organismo equilibra y evitar la intoxicación del mismo debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, al tiempo que debe visitar al médico general una vez al año para realizarse su respectivo chequeo.

Foto cortesía de: freepik

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