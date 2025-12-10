Despídete de la gripe para siempre con esta infusión a base de jengibre: así debes consumirla

Suscríbete a nuestros canales

La mala alimentación conlleva que la persona tenga las defensas bajas y es más factible que adquiera algún virus que este en el ambiente, según la información reseñada por Medline plus.

En ese sentido, los cambios ambientales son uno de los factores más influyentes en el organismo y cuando son muy bruscos algunas personas suelen tener problemas con el sistema respiratorio, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir la gripe, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de ajo, limón con jengibre contiene propiedades antinflamatorias, expectorantes y antioxidantes que combaten la gripe.

¿Cómo debes ingerir la infusión?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos tazas de infusión de ajo, limón y jengibre sin azúcar en ayuna, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si la gripe es constante lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para evitar la presencia de la gripe la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debe realizarse un chequeo médico general durante el año.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube