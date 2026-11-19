Según la información reseñada en el portal web Mayo clinic, el estrés crónico puede ser generado por exceso de trabajo o problemas económicos, son motivos comunes.

Asimismo, el estrés es uno de los factores más influyentes en el sistema nervioso y cerebral, ya que, altera todas las funciones del organismo, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para la ejecución de actividades cotidianas.

Dato de interés:

De acuerdo a la información divulgada por la referida fuente, la manzanilla contiene propiedades relajantes y antinflamatorias, las cuales reducen el nivel de estrés, dado que, estabilizan el sistema nervioso.

Recomendación general

Se sugiere que la persona ingiera dos tazas de té de manzanilla sin azúcar en la mañana, con la finalidad de que el organismo absorba todas las propiedades de dicha planta y mantenga el cuerpo relajado durante el día, mínimo el tratamiento debe ser cumplido durante cinco días continuos.

Cabe destacar, que si la persona se enfrenta a constantes escenarios de estrés lo ideal es que asista a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe implementar para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener el sistema nervioso relajado la persona debe tener métodos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar hacer actividades que generen angustia o presión para consigo mismo.

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