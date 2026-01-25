Suscríbete a nuestros canales

El sobrepeso es otro de los factores más influyente en el deterioro de las articulaciones, debido que a los huesos se ven forzados a cumplir su función, según la información reseñada por Elgeadi tramautología.

Sin embargo, la falta de calcio y hierro debilitan las articulaciones dado que requieren de ambos nutrientes para que sus tejidos de mantengan en óptimas condiciones, por ello, lo ideal es que la persona implemente una alimentación rica en vitaminas, minerales y proteínas que contribuyan a que el organismo cuente con los nutrientes necesarios para optimizar el funcionamiento de todos sus sistemas.

Actualmente, existe un amplio abanico de tratamientos médicos para fortalecer las articulaciones y aliviar el dolor de rodillas, pero también existen alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

El orégano es una planta aromática que contiene propiedades analgésicas, antinflamatorias, antioxidantes y relajantes que fortalecen las articulaciones, debido a que contrarrestan cualquier tipo de dolencia, de acuerdo a la información divulgada por el Centro de investigación, alimentación y desarrollo de México.

Así debes consumir el orégano

Se sugiere que la persona consuma dos tazas de infusión de orégano sin azúcar al día, durante cinco continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentren las articulaciones.

Es propicio acotar, que si la debilidad en las articulaciones se mantiene con el transcurrir de los días, se sugiere que la persona asista a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para mantener las articulaciones en buen estado lo ideal es que la persona establezca una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

