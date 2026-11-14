Dormir poco: conoce cómo afecta a tu organismo el no descansar completo

El descanso nocturno se ha convertido en uno de los temas más analizados dentro de la sociedad actual debido al ritmo de vida acelerado, las largas jornadas laborales y el uso excesivo de dispositivos tecnológicos antes de dormir. Durante muchos años, la sociedad ha infravalorado la importancia del sueño, considerando erróneamente que pasar muchas horas en la cama representa una pérdida de tiempo.

Los especialistas recuerdan de forma constante que el descanso es tan vital para el organismo como mantener una dieta equilibrada o realizar ejercicio físico de manera regular. La falta de sueño acumulada no solo genera cansancio físico, sino que también desencadena alteraciones graves en el sistema inmunológico, incrementa el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares y afecta de forma directa el rendimiento cognitivo y emocional de las personas en su día a día.

Foto: Magnific

El impacto real de la falta de sueño

La psicóloga experta en trastornos del sueño, Nuria Roure, ha señalado recientemente que descansar únicamente cuatro horas durante la noche tiene consecuencias drásticas e inmediatas sobre el organismo humano. Según explica la especialista, pasar más de 20 horas seguidas sin dormir o con un descanso tan reducido provoca que el nivel de atención, concentración y capacidad de reacción de una persona sea muy similar al de alguien que ha consumido unas seis cervezas.

Este grave deterioro cognitivo no solo dificulta la toma de decisiones cotidianas en el ámbito laboral o académico, sino que también dispara de manera notable las posibilidades de sufrir accidentes de tráfico o laborales graves.

Asimismo, la experta insiste en que los sectores más jóvenes de la población, como los adolescentes, sufren especialmente este déficit de descanso debido a unos horarios escolares que a menudo empiezan demasiado temprano y a la exposición constante a pantallas digitales hasta altas horas de la noche.

Para combatir esta situación y proteger la salud cerebral, Roure recomienda establecer rutinas estrictas de sueño, evitar el consumo de cafeína y cenas copiosas por la tarde, gestionar adecuadamente las preocupaciones diarias antes de acostarse y alejar los teléfonos móviles de la cama para permitir que el cuerpo recupere la energía necesaria de forma natural.

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