¿Duermes con aire acondicionado? Estudio japonés demostró estos daños para tu organismo

Si duermes con aire acondicionado es posible que estés descansando porque la habitación se mantiene fresca, sin embargo, si no se tienen algunas medidas de precaución respecto a su uso, tu salud se puede ver afectada. “De hecho, la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL) explica que ‘el uso del aire acondicionado puede incrementar los problemas de garganta en verano’”, refiere la web El Diario.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte sobre los riesgos asociados con el uso inadecuado de este artefacto, aunque según refiere la Inteligencia Artificial, no ha publicado una recomendación específica sobre dormir con aire acondicionado.

¿Qué pasa con tu salud si duermes con aire acondicionado?

En líneas generales, dormir con este artefacto encendido puede causar problemas respiratorios como sequedad y tos, dolores musculares, cefaleas y mayor riesgo de deshidratación.

Según explican los expertos, esto se debe a que el aire acondicionado reduce la humedad y la calidad del aire, irritando las vías respiratorias, y las temperaturas bajas pueden provocar rigidez muscular. De hecho, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica señala que “hasta un 20% de los cuadros catarrales, laringitis, faringitis o procesos bronquíticos” se producen debido al uso inadecuado del aire acondicionado.

Incluso, entre las consecuencias de dormir con el aire acondicionado encendido además de la irritación e inflamación de la garganta y las vías respiratorias, también se encuentra la irritación de los ojos y la conjuntivitis.

Hablan los expertos

Además de la sequedad en las vías respiratorias, existen otros efectos de dormir con el aire acondicionado encendido como el empeoramiento de problemas de piel como la dermatitis o la piel seca; dolores musculares y articulares; e interrupción del sueño reparador.

De igual manera, el aire frío de estos aparatos es responsable según la ciencia de alterar las defensas, la piel, los músculos y la calidad del sueño.

Así mismo, un estudio realizado en Japón demostró que las personas expuestas de forma continua a este artefacto durante las noches desarrollan una ligera reducción en sus defensas naturales, ya que el cuerpo al estar sometido a un frío constante se vuelve más susceptible a virus y bacterias que normalmente el sistema inmunológico podría eliminar fácilmente.

El estudio observó que “un flujo de aire frío dirigido hacia personas dormidas aumenta los microdespertares, sube la frecuencia cardiaca y provoca movimientos durante la noche”, explicaron el cardiólogo José Abellán y el Dr. José Manuel Felices en sus cuentas de Instagram, y publicó la web La Razón.

