El cortisol alto produce al menos 10 enfermedades: esta es la fruta rica en antioxidantes que regula su nivel en un “tris”

Suscríbete a nuestros canales

El cortisol es una hormona esteroide que se produce gracias a las glándulas suprarrenales y se libera en función del nivel de estrés que tenga la persona, el cual de no ser controlado a tiempo puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para el organismo en general, especialmente para el sistema cerebral.

Asimismo, el insomnio también altera el cortisol, dado que, el cuerpo debe descansar al igual que el sistema cerebral y al no ser cumplido correctamente se descontrola, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica Mayo.

Sin embargo, los arándanos son ricos en vitaminas y antioxidantes que contribuyen a regular el nivel del cortisol rápidamente. Además, optimizan el funcionamiento del sistema digestivo, según la información ofrecida por Caprabo.

Foto cortesía de: freepik

¿Cuántas veces al día debes comer arándanos?

Se sugiere que la persona consuma mínimo 40 arándanos al día, 20 en el desayuno y el restante antes del almuerzo, con la finalidad de que el organismo absorba todas las propiedades que contienen.

Cabe destacar, que si a la persona se le descontrola el nivel de cortisol constantemente lo ideal es que asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para evitar el descontrol en el nivel del cortisol la persona debe implementar una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube