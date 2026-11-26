Beber agua de linaza como “bebida o refresco” se ha extendido ampliamente en la tradición popular de Latinoamérica, y gracias a las redes sociales cada vez más personas quieren sumarse a lo que parece una moda. Sin embargo, el uso medicinal de la linaza se remonta a la Antigüedad, con registros históricos desde la época de Hipócrates y el cultivo tradicional del lino en Asia occidental y el Mediterráneo, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Por qué beber agua de linaza?

El uso de las semillas de lino hervidas o en remojo tienen una larga tradición. Este es un remedio casero muy sencillo que aporta suavidad al tránsito intestinal, y siempre que se acompañe de suficiente líquido durante el resto del día mejora la digestión, alivia el estreñimiento y aporta hidratación. También controla los niveles de glucosa en sangre, protege la salud visual, disminuye el colesterol y los triglicéridos, ayuda a bajar de peso, disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas, previene la osteoporosis, reduce el riesgo de cáncer, cuida la salud cerebral, y hasta combate la ansiedad y la depresión, comparten los expertos de TUASAÚDE.

Incluso, mejora la piel y el cabello gracias a sus antioxidantes y ácidos grasos, los cuales promueven una piel sana y un cabello fuerte.

¿Cómo prepararla?

Esta bebida natural hecha con semillas, ideal para beberse en ayunas, tiene dos formas de prepararse.

1. En remojo. Colocar en un vaso de agua una cucharada de semillas de linaza. Dejar reposar toda la noche, y al día siguiente, colar y tomarla.

2. Hervida. Colocar a hervir dos vasos de agua junto a una cucharada de linaza durante 10 minutos. Transcurrido el tiempo, dejar enfriar y beber.

Freepik

Lo que debes saber

El mejor momento para tomarlo “es en ayunas, porque el intestino responde con más fuerza a primera hora y da tiempo a que el gel actúe antes de comer. Con un vaso al día suele bastar, y no conviene superar las dos cucharadas diarias de semillas, ya que más cantidad no mejora el resultado y puede hinchar el vientre. Si notas que una sola toma te sienta pesada, puedes repartir la linaza entre la mañana y otra comida en lugar de concentrarla toda en ayunas.”

También debes tener en cuenta que la mayoría de las personas adultas sanas pueden tomar el agua de linaza, siempre y cuando se haga con moderación y acompañado de una dieta equilibrada. Mientras que las “personas con trastornos digestivos previos, afecciones intestinales o tratamientos médicos específicos, el consumo de linaza puede requerir una valoración más cuidadosa.

Los especialistas señalan que se debe limitar su consumo durante el embarazo, si se padece de afecciones sensibles a las hormonas, o si se está planificando una cirugía. Los estudios sobre sus posibles efectos negativos son limitados, pero se considera mejor evitar la linaza en estos contextos para prevenir cualquier complicación”.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube