El fruto seco rico en fibra que combate la diabetes: esta es la cantidad que debes comer al día

El consumo de bebidas alcohólicas en exceso hace que el páncreas libere exceso de insulina en el torrente sanguíneo, según la información reseñada por la Clínica mayo. Además, la mala alimentación es una de las causas más comunes por las cual se eleva el nivel de glucosa en la sangre, lo cual de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar la aparición de diabetes, una enfermedad que debilita las células protectoras del páncreas.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por El español, el consumo de pistacho contribuye a combatir la diabetes, debido al bajo índice glucémico y el alto contenido de fibra que tiene.

Así debes consumir el pistacho

Se sugiere que la persona consuma mínimo 70 gramos de pistacho al día, durante 30 continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si la persona tiene un constante descontrol en el nivel de glucosa en la sangre debe asistir a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener el nivel de azúcar controlado la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debe realizarse un chequeo médico general durante el año.

Foto cortesía de: freepik

