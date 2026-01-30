El poder del descanso: por qué tu cuerpo agradece una buena siesta, según la ciencia

Suscríbete a nuestros canales

En el ritmo acelerado de la vida moderna, a menudo vemos el descanso como una pérdida de tiempo o un lujo innecesario. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que detenerse unos minutos después del almuerzo no es un signo de pereza, sino una herramienta biológica esencial.

Nuestro cuerpo experimenta una caída natural de energía entre las 13:00 y las 15:00 horas debido a nuestros ritmos circadianos, y atender este llamado puede marcar la diferencia entre una tarde agotadora y una llena de energía.

Dormir una siesta no solo nos ayuda a "recargar pilas" físicamente; es como un reinicio para el cerebro que limpia las toxinas acumuladas y nos prepara para procesar nueva información. Es un hábito que, practicado correctamente, mejora nuestra calidad de vida de manera integral, protegiendo desde nuestro corazón hasta nuestra capacidad de crear.

Foto: Freepik

Beneficios reales de la siesta según la ciencia

Dormir una siesta corta aporta ventajas sorprendentes que han sido respaldadas por instituciones médicas y científicas de renombre:

Protege tu corazón: según la Fundación Española del Corazón , una siesta diaria puede reducir el estrés y disminuir hasta en un 37% el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Esto ocurre porque el descanso ayuda a bajar la tensión arterial y los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

según la , una siesta diaria puede reducir el estrés y disminuir hasta en un 37% el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Esto ocurre porque el descanso ayuda a bajar la tensión arterial y los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Agiliza y despierta tu cerebro: investigaciones de la NASA y de la Universidad de Berkeley señalan que las siestas de corta duración mejoran significativamente el estado de alerta, la concentración y la memoria. De hecho, se estima que dormir un poco por la tarde puede aumentar la capacidad de aprendizaje en un 10%, ayudando al cerebro a "limpiar" el almacenamiento temporal para recibir nuevos datos.

investigaciones de la NASA y de la Universidad de Berkeley señalan que las siestas de corta duración mejoran significativamente el estado de alerta, la concentración y la memoria. De hecho, se estima que dormir un poco por la tarde puede aumentar la capacidad de aprendizaje en un 10%, ayudando al cerebro a "limpiar" el almacenamiento temporal para recibir nuevos datos. Mejora tu estado de ánimo: la Clínica Mayo destaca que este descanso favorece la relajación y mejora el humor, reduciendo la irritabilidad. Es una forma natural de restaurar el equilibrio emocional después de una mañana intensa.

la Clínica Mayo destaca que este descanso favorece la relajación y mejora el humor, reduciendo la irritabilidad. Es una forma natural de restaurar el equilibrio emocional después de una mañana intensa. Duración ideal: para evitar el aturdimiento al despertar (conocido como inercia del sueño), los expertos recomiendan que la siesta dure entre 10 y 30 minutos. Este tiempo es suficiente para obtener los beneficios cognitivos sin entrar en las fases de sueño profundo que podrían dificultar el despertar o afectar el sueño nocturno.

Para aprovecharla al máximo, intenta realizarla en un lugar fresco y oscuro, y evita dormir después de las 15:00 o 16:00 horas para no interferir con tu descanso de la noche.

