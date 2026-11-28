Por años ha existido la duda acerca de las ventajas o desventajas de beber café. Lo que para muchas personas representa una agradable forma de despertarse, una medicina para el alma; es para muchos otros un error que pone en riesgo su salud.

Pero, realmente es bueno o malo su consumo. Muchos expertos se han centrado en estudiar sus propiedades y han demostrado que el café suele ser beneficioso para la salud, siempre y cuando se consuma con moderación.

¿Qué cantidad de café se debe consumir al día?

El consumo puede variar de una persona a otra, y la cantidad adecuada depende de factores individuales como la tolerancia a la cafeína, la salud general y el estilo de vida.

“Según estudios realizados, las personas que beben café tienen menos riesgo de muerte por cualquier causa en comparación con las personas que no beben café”, comparte la Clínica Mayo .

Por su parte, la Fundación Española del Corazón señala que consumir 4 o 5 tazas de café al día reduce un 14% el riesgo de muerte.

Esto es gracias a que contiene abundantes compuestos bioactivos que promueven la buena salud, señala Kristin Kirlpatrick, dietista certificada de Cleveland Clinic.

¿Por qué beber café?

Muchos son los estudios que se han realizado acerca de los múltiples beneficios que puede aportar esta bebida al organismo. Por ejemplo,

estudios recientes han encontrado una posible asociación entre el café y la disminución de la mortalidad, refriere el sitio web Mayo Clinic.

Entre los beneficios reportados por los estudios científicos se encuentra la reducción del riesgo de padecer diabetes tipo 2, reduce el riesgo de insuficiencia cardíaca, fortalece la salud cerebral, mejora el estado de ánimo y contribuye de forma notable al practicar alguna actividad física, no solo porque ayuda a mantenerte alerta, sino porque puede mejorar el rendimiento físico.

Antes del entrenamiento

Expertos han señalado que tomar una taza de café antes de entrenar podría mejorar la sesión de ejercicios. Y la razón es que la cafeína aumenta los niveles de adrenalina en sangre por lo que beneficia la preparación del cuerpo antes de un esfuerzo importante.

En otras palabras, beber café antes de practicar alguna actividad física:

1. Mejora el rendimiento físico.

2. Retrasa la fatiga muscular.

3. Mejora la capacidad anaeróbica.

4. Eleva ligeramente la oxidación de la grasa.

5. Reduce el esfuerzo y el dolor.

Es decir, el café puede aportar un extra de energía al atleta para correr más rápido o rendir mejor en los entrenamientos, refiere un estudio realizado por la National Library of Medicine. No obstante, la clave de su efectividad está en el tiempo, en saber cuándo es el momento ideal para tomarse el café. Por tanto, la recomendación de los expertos es que para conseguir resultados óptimos, la persona tome café entre los 40 y los 60 minutos antes de realizar cualquier entrenamiento.

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