En las redes sociales circulan muchas recomendaciones, y beber agua de limón es una de ellas. Este es un hábito sencillo con beneficios reales respaldados por la ciencia, pero también se debe tener cuidado, porque muchas afirmaciones populares sobre sus propiedades “milagrosas” o de moda son mitos, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Es bueno o malo beber agua de limón?

“El agua de limón se ha convertido en una bebida popular por las mañanas, y la gente la usa como un estimulante refrescante debido a las afirmaciones de que puede aumentar los niveles de energía y el metabolismo”, comparte Medical News Today.

En otras palabras, esta bebida es catalogada como un remedio casero popular, e incluso, hay fuentes que afirman que puede ayudar a mejorar la digestión, desintoxicar el cuerpo o ayudar con la pérdida de peso. Sin embargo, la clave está en consumirlo con moderación. Recuerda que todo en exceso es malo, e ingerir agua de limón todos los días puede tener algunas desventajas, como empeorar la acidez estomacal y hasta dañar el esmalte dental.

En tal sentido, el nutricionista y dietista Su-Nui Escobar, DCN, RDN recomienda “tomar un vaso de agua con limón a primera hora de la mañana y usar agua tibia para que absorba mejor los nutrientes”.

En conclusión, los especialistas recomiendan que, para beber esta agua de forma segura, se diluya el jugo de limón para proteger los dientes y el estómago.

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¿Cuándo consumirla?

Generalmente se recomienda beberla por la mañana o antes de las comidas para favorecer la hidratación diaria y aportar vitamina C, aunque no existe una hora única obligatoria para ello.

Vale señalar que, independientemente de la hora que decidas beber el agua de limón, esta aporta beneficios como:

En el día:

- Combate la deshidratación.

- Brinda energía al cuerpo.

- Desintoxica el organismo.

- Aumenta la inmunidad.

- Favorece la digestión.

- Estimula y ayuda a perder peso.

En la noche:

- Desintoxica el colon.

- Ayuda a perder peso.

- Aumenta y protege el sistema inmunológico.

- Ayuda con la acidez estomacal.

- Ayuda a conciliar el sueño.

- Reduce los síntomas de gripe o resfriados.

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