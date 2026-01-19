Entérate cuál es el fruto seco que protege tu salud todo el año: controla los niveles de colesterol

Suscríbete a nuestros canales

Muchas son las recetas y dietas que incluyen el fruto seco como uno de los ingredientes protagonistas, y la razón de ello es que es un alimento altamente beneficioso, sobre todo para la salud del corazón.

Indican los expertos de la Clínica Mayo que comer frutos secos como parte de una alimentación saludable puede ser bueno para el corazón, pues contienen ácidos grasos insaturados, fibra y otros nutrientes de gran valor.

¿Cuál es el fruto seco más recomendado para comer?

La mayoría de los frutos secos parecen ser saludables, sin embargo, algunos pueden tener más nutrientes saludables para el corazón, por ejemplo, las nueces, las almendras y las avellanas. Sin embargo, es clave que al momento de elegir, se haga con conciencia de qué es lo que se desea conseguir al ingerir estos alimentos.

En tal sentido, debes tener en cuenta que ingerir estos alimentos ayuda a reducir los niveles de colesterol malo y a elevar el colesterol bueno, no obstante, esto depende del tipo de fruto seco, de su preparación y de la cantidad que se consuma, refiere Medical News Today.

¡Ten presente!

Una opción saludable para ingerir en cualquier momento y conseguir mantener los niveles de colesterol en sangre en óptimas condiciones son las almendras. Este fruto seco según Infobae se ha consolidado como uno de los alimentos más saludables y versátiles en la alimentación diaria, y esto es gracias a su perfil nutricional y a los beneficios que aporta a la salud.

Las almendras son una fuente de proteínas, ácidos grasos insaturados, fibra, vitamina E, magnesio, calcio y antioxidantes. Además, aportan vitaminas del complejo B, vitamina A y minerales como fósforo, zinc y potasio.

Toda una combinación de vitaminas y minerales que al consumirse de manera regular ayudan a reducir los niveles de colesterol malo, y aumentar el colesterol bueno. “Este efecto se atribuye a su elevado contenido de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que favorecen la salud cardiovascular.”

De interés

Estudios demuestran que consumir entre 20 y 30 gramos de almendras al día puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, y hasta ayudar a prevenir los picos de glucosa.

