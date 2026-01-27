Entérate de cuál es el jugo natural que limpia las arterias y optimiza su funcionamiento: esta es la cantidad que debes ingerir

Suscríbete a nuestros canales

El envejecimiento es una de las causas más frecuentes por la cual se debilitan las arterias, ya que, con el transcurrir de los años se estrechan y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el organismo en general, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica Mayo.

A su vez, el consumo de alimentos con alto contenido de grasa es una de las causas más comunes por la cual se tapan las arterias, ya que, la placa se acumula el organismo y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede genera la obstrucción completa de las mismas.

Sin embargo, el jugo de granada, remolacha y miel contiene propiedades diuréticas, vitamínicas y antioxidantes que limpian las arterias, al tiempo que optimizan el funcionamiento de todos los sistemas del organismo, según la información divulgada por el doctor Humberto Suárez.

Así debes preparar el jugo

Ingredientes

1 granada.

1 remolacha sin concha.

1 cucharadita de miel.

2 tazas de agua.

Preparación

Vierte el agua y la granada en la licuadora, mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega la remolacha y la miel, mezcla todos los ingredientes durante dos minutos. Vierte el jugo en una jarra de vidrio y consérvala en la nevera.

¿Cómo debes consumir el jugo?

Se sugiere que la persona ingiera un vaso del referido jugo en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Asimismo, es propicio acotar que si las arterias se obstruyen constantemente lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para mantener las arterias limpias la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería realizarse un chequeo médico general durante el año.

