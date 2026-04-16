Estudio revela como la actividad física reduce el crecimiento de células cancerosas: basta con una sesión a la semana

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La actividad física regular es muy beneficiosa para la salud física y mental, según refiere la Organización Mundial de la Salud (OMS), “en el adulto, ayuda a prevenir y controlar enfermedades no transmisibles como las cardiovasculopatías, el cáncer y la diabetes; reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad; y favorece la salud cerebral y el bienestar general.

En los niños y adolescentes, promueve la salud de los huesos, estimula el crecimiento y el desarrollo saludables de los músculos y mejora el desarrollo motor y cognitivo”.

Es decir, la actividad física regular es fundamental para una vida saludable, no solo porque ayuda a controlar el peso, sino que, además, fortalece los huesos y músculos, mejora la salud mental y previene enfermedades crónicas como cardiovasculares, diabetes y cáncer.

¿Cómo la actividad física ayuda a prevenir el cáncer?

La OMS asegura que realizar 150 minutos de actividades físicas moderadas a la semana pueden reducir el riesgo de contraer cáncer, especialmente de mama y colon, que están relacionados con la acumulación de grasa.

Mientras que “la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante del mundo y señaló que el 31% de la población mundial no es físicamente activa”, dijo el presidente de la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC), Eduardo Cazap. Además, refirió que “la falta de actividad física aumenta en muchos países y ello influye considerablemente en la prevalencia de enfermedades no transmisibles como el cáncer y en la salud general de la población”.

Por tanto, el ejercicio reduce el crecimiento de células cancerosas al alterar el metabolismo, privándolas de energía y liberando mioquinas (sustancias anticancerigenas) que estimulan el sistema inmunológico.

Habla la ciencia

Estudios indican que una sola sesión de ejercicio puede aumentar la expresión de moléculas que frenan tumores hasta en un 30%.

La nueva investigación de la Universidad Edith Cowan sugiere que una sola sesión de ejercicio, ya sea de resistencia o de entrenamiento a intervalos de alta intensidad, puede favorecer la capacidad del cuerpo de combatir las células cancerosas.

El doctor Francesco Bettariga descubrió que con una solo sesión de entrenamiento físico se puede aumentar la producción de mioquinas, proteínas liberadas por los músculos durante el ejercicio que poseen propiedades anticancerígenas “Sus datos demostraron que estas proteínas podrían ralentizar el crecimiento de las células cancerosas entre un 20% y un 30%”.

El experto acotó que, “El ejercicio se ha consolidado como una intervención terapéutica en el tratamiento del cáncer, y existe una gran cantidad de evidencia que demuestra la seguridad y la eficacia del ejercicio como medicina, ya sea durante o después del tratamiento oncológico”.



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