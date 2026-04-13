Gana masa muscular con este ingrediente que siempre tienes en la despensa: así debes consumirlo en tu día a día

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La mala alimentación es una de las causas más comunes por la cual la persona pierde masa muscular, debido a que, el organismo requiere vitaminas y minerales esenciales para mantener todos sus sistemas en buen estado.

Asimismo, según la información divulgada por Cleveland clinic, la sarcopenia (pérdida progresiva de masa muscular), afecta generalmente a la población de la tercera edad, puesto que, durante el proceso de envejecimiento la persona no logra realizar una rutina de actividad física de alto impacto, al tiempo que el metabolismo cambia de manera radical.

Sin embargo, el cambur en combinación con la avena es ideal para aquellas personas que desean aumentar masa muscular, gracias a las propiedades vitamínicas que posee, las cuales también optimizan el funcionamiento del sistema digestivo.

Foto cortesía de: pixabay

Aportes del batido de cambur

Ayuda a la síntesis proteica. Optimiza el funcionamiento del sistema digestivo. Acelera el metabolismo.

Esta es la cantidad de veces que debes tomar el batido natural

Lo ideal es que la persona ingiera dos vasos del referido batido natural en ayuna, durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

En conclusión, es propicio acotar que implementar una rutina de ejercicios diaria y establecer una alimentación balanceada, rica en vitaminas es ideal para lograr el aumento de masa muscular y el peso ideal acorde a la estatura.

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