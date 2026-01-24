Infusión relajante para combatir los ataques de estrés en la cotidianidad: esta es la cantidad que debes ingerir

Suscríbete a nuestros canales

El estrés es una respuesta automática del cuerpo cuando la persona se enfrenta constantemente a escenarios desafiantes, por ejemplo, el exceso de asignaciones laborales suelen ser la causa principal del referido problema, según la información divulgada por el Centro médico especialistas en ti.

Sin embargo, existen múltiples tratamientos médicos para controlar el estrés y la ansiedad, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, tal es el caso de la infusión de pasiflora, la cual contiene propiedades relajantes, según la información reseñada por la Clínica mayo.

¿Cómo debes ingerir la infusión de pasiflora?

Se sugiere que la persona tome una tasa de infusión de pasiflora sin azúcar luego del desayuno y otra dos horas antes de dormir, con la finalidad de que el referido líquido relaje el sistema nervioso para que la persona concilie el sueño rápidamente.

Cabe destacar, que si el estrés se vuelve crónico es ideal que la persona asista a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar ataques de estrés o ansiedad constante se recomienda que la persona establezca un plan de autocuidado que contribuya a lograrlo en la medida de lo posible, es decir, sin abandonar sus planes cotidianos.

Foto cortesía de: freepik

