La falta de descanso afecta el bienestar de una pareja: Entérate cuál es la razón

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La falta de descanso o privación del sueño afecta prácticamente a todos los órganos del cuerpo. Esta incapacidad de obtener la cantidad o calidad de sueño necesaria para el óptimo funcionamiento del cuerpo y la mente, altera su equilibrio e impacta la salud física y mental.

La razón, es que el cuerpo necesita de ese tiempo para repararse, equilibrarse y consolidar la memoria.

¿Cómo afecta la falta de descanso?

Muchas son las consecuencias de no dormir bien y esto incluye una gran cantidad de enfermedades y el deterioro de la calidad de vida de las personas, por ejemplo.

No dormir bien genera mayor riesgo de accidentes, de enfermedades cardiovasculares, debilitamiento del sistema inmunológico, fatiga crónica, pérdida de habilidades cognitivas, menor rendimiento físico, y hasta depresión y ansiedad.

Es decir, la falta de descanso tiene una relación directa con problemas de rendimiento en el trabajo y actividades académicas, estar expuesto a cualquier tipo de accidentes, y desarrollar enfermedades que afectan la calidad de vida.

¿Qué pasa con el bienestar de la pareja?

Tal como señalamos, no dormir bien afecta la calidad de vida de las personas, y esto no escapa de las parejas, pues la falta de descanso no solo afecta la salud del cuerpo y la piel, sino también la salud emocional y los vínculos.

“Lo que ocurre con la falta de descanso es que se da un estado de hiperactivación, al activarse más el sistema nervioso simpático. Esto hace que se genere un estado mental y emocional en modo alerta/lucha-huida.

Por el contrario, se reduce la actividad del parasimpático que es el que está en modo calma/recuperación. Esto hace que haya en el ambiente más tensión, reactividad emocional y que la mente se ponga incluso en el peor escenario, como protegiéndose de un peligro que no existe, desde el cerebro animal”, comparte el blog Primor.

En conclusión, cuando las personas tienen el descanso controlado son capaces de vivir en calma, abordan mejor los problemas, tienen una perspectiva amplia y no catastrófica de las situaciones y se puede ser un lugar seguro para la otra persona.

Además, con ello se genera más serotonina y con ello se construye un vínculo en el que la pareja es capaz de escuchar, de tener calma y tener la disponibilidad emocional, y no estar siempre a la defensiva. El descanso afecta el bienestar de la pareja porque hace que el cuerpo y la mente se relajen y aparezcan sentimientos de amor y deseo. En tal sentido, “Todo esto genera una mejor comunicación y oxitocina, que es la hormona de los vínculos sanos”.

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