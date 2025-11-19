La infusión natural rica en antioxidantes que regula el nivel de glucosa en la sangre: esta es la cantidad que debes ingerir

Suscríbete a nuestros canales

La mala alimentación es una de las causas más frecuentes por la cual se eleva el nivel de glucosa en la sangre, ya que, el sistema digestivo no procesa correctamente las sustancias, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede ser perjudicial para la salud.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, la deshidratación también genera que la azúcar en la sangre se eleve.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para regular el nivel de glucosa en la sangre, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el té verde que es rico en antioxidantes y vitaminas que evitan la retención de azúcar, según Healthline.

¿Cómo debes ingerir el té verde?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos tazas de té verde en ayuna, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

A su vez, es propicio acotar que si el descontrol en el nivel de azúcar es constante lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el desnivel de azúcar en la sangre se sugiere que la persona establezca hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

