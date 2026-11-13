La obsesión por medir el descanso: cuando la tecnología interfiere con el sueño y genera estrés

En los últimos años, el uso masivo de dispositivos electrónicos como relojes inteligentes y pulseras de actividad ha transformado por completo la forma en que las personas se relacionan con su propio descanso. Lo que comenzó como una herramienta orientativa para registrar la actividad física y las horas en cama se ha convertido, en muchos casos, en una fuente constante de preocupación y ansiedad.

Cada mañana, miles de usuarios consultan una pantalla para conocer la puntuación exacta de su noche, las fases de su sueño y su supuesta capacidad de recuperación. Sin embargo, los expertos advierten que esta vigilancia constante puede producir el efecto contrario al deseado, convirtiendo el acto natural de dormir en una fuente de exigencia y tensión psicológica.

El conocido médico y especialista internacional en medicina del sueño, Diego García-Borreguero, explica que el sueño es un proceso fisiológico completamente involuntario que se encuentra regulado por el sistema nervioso autónomo. Cuando una persona intenta controlar su descanso de forma voluntaria o se obsesiona con alcanzar métricas perfectas, se activa el sistema nervioso simpático.

Esta respuesta de alerta y estrés aleja al cerebro del estado de relajación necesario para lograr un descanso profundo y reparador. En lugar de escuchar las sensaciones físicas reales y el bienestar subjetivo al despertar, se prioriza una valoración numérica generada por algoritmos que carecen de validez médica directa.

Foto: Magnific

La trampa de los dispositivos inteligentes

El doctor García-Borreguero señala que uno de los mayores problemas actuales radica en las expectativas que se generan antes de acostarse. Si una persona aborda la noche pensando que necesita obligatoriamente cumplir con un número determinado de horas o alcanzar una puntuación excelente en su dispositivo, su organismo reacciona liberando hormonas relacionadas con el estrés.

Esta dinámica psicológica genera un estado de hiperalerta donde el miedo a no descansar lo suficiente bloquea los mecanismos cerebrales que permiten conciliar el sueño de forma natural.

Los relojes inteligentes no miden directamente la actividad eléctrica del cerebro ni las ondas neuronales reales, sino que estiman parámetros indirectos a través del movimiento y de la frecuencia cardiaca. Por este motivo, un usuario puede sentirse completamente despejado y con una energía óptima por la mañana, pero convencerse de que ha dormido mal simplemente porque su reloj le asigna una puntuación baja.

Este fenómeno, vinculado a la llamada ortosomnia, demuestra cómo la información tecnológica puede influir negativamente en la percepción de la salud y deteriorar el bienestar diario a través de falsas alarmas y preocupaciones innecesarias.

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