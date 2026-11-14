La sobreprotección materna dificulta el aprendizaje en la adolescencia: educando desde el límite

El acompañamiento en el crecimiento de los hijos representa uno de los retos más complejos de la maternidad y la paternidad. A lo largo del desarrollo infantil y adolescente, proteger a los jóvenes de riesgos reales resulta vital para su integridad, pero existe una frontera difusa entre el cuidado legítimo y la resolución sistemática de cualquier contratiempo.

Muchos progenitores intentan evitar a toda costa que sus representados experimenten emociones asociadas al malestar, tales como el enfado, el desencanto o la tristeza. No obstante, esta tendencia a despejar el camino de cualquier obstáculo, lejos de favorecer su bienestar futuro, acaba privándolos de las herramientas psicológicas indispensables para madurar.

Proteger en exceso bloquea el desarrollo de estrategias personales de afrontamiento y debilita la resiliencia natural de los jóvenes, dejándolos desarmados ante las exigencias e imprevistos inevitables que deberán encarar durante la etapa adulta.

Foto: Magnific

El impacto de la complacencia familiar

El psicólogo especializado en adolescentes, Alfonso Navarro, ha encendido las alarmas sobre este fenómeno mediante un análisis difundido en sus redes sociales. Según sostiene el profesional, las madres que mantienen un perfil complaciente suelen formar a hijos que no toleran adecuadamente la frustración.

Esta dinámica no responde a un deseo intencionado de eliminar la disciplina, sino a la incomodidad o tristeza que sienten los propios adultos al presenciar el sufrimiento o la molestia de los menores.

Cuando los padres ceden de forma sistemática ante las peticiones de los hijos, renegocian las normas establecidas ante un berrinche o eliminan las consecuencias acordadas para evitar el conflicto, transmiten un mensaje distorsionado. El niño aprende que cualquier emoción desagradable debe desaparecer de inmediato gracias a la intervención externa de otra persona. Esta dependencia impide que los adolescentes descubran por sí mismos cómo calmarse y atravesar episodios incómodos de espera o negativa.

Navarro subraya que experimentar decepción forma parte esencial del desarrollo emocional básico. Apuntalar un límite razonable ante una protesta no significa abandonar ni ignorar los sentimientos del hijo, sino acompañarlo pacientemente mientras supera su disgusto.

Para aprender a gestionar la frustración, resulta imprescindible vivir el malestar, entender que una emoción intensa es pasajera y comprobar que no ocurre nada grave por atravesar un mal momento.

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