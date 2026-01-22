Más allá de la vitamina D: estas son las razones para disfrutar de la luz natural

Suscríbete a nuestros canales

La luz natural es la principal fuente de vitamina D, un nutriente esencial que ayuda al cuerpo a absorber calcio para tener huesos fuertes, además, es crucial para la función muscular e inmunitaria, refiere la Inteligencia Artificial.

En tal sentido, disfrutar de la luz natural no solo aumenta la producción de vitamina D, sino que mejora la salud al regular el ciclo sueño-vigilia, y hasta eleva la serotonina, mejorando el ánimo y combatiendo la depresión estacional.

¿Cuál es la importancia de la luz natural?

Según los expertos, la luz natural mejora la salud física y mental, y te hace más productivo, es decir, recibir los rayos del sol permite controlar los ritmos circadianos, y con ello regula los cambios físicos, mentales y conductuales que suceden en un ciclo de 24 horas. “Estos, son los encargados de dirigir la mayoría de nuestras funciones vitales, como la liberación de hormonas, la ingesta de alimentos o la temperatura corporal, aunque sin duda la más importante es la regulación del sueño-vigilia”, comparte Vogue.

Beneficios

Aprovechar la luz natural es esencial para reforzar el sistema inmunológico, mejora el reloj biológico y la salud visual, optimiza la función cognitiva, aporta sensación de bienestar y confort. También reduce la irritabilidad, reduce la fatiga crónica, aumenta la productividad, mejora la concentración, disminuye las dolencias leves, mejora la circulación sanguínea, disminuye el nivel de glucosa en la sangre, y contribuye a la producción de vitamina D, “que protege de ciertos tipos de cáncer”. La vitamina D ayuda a la asimilación del calcio; por ello, tomar el sol en las primeras horas del día contribuye a la formación y buen estado de los huesos”.

