Las uvas son una de las frutas más antiguas y cultivadas por la humanidad. Estas son apreciadas no solo por su sabor dulce sino por sus notables propiedades nutricionales y medicinales.

Según refiere la Inteligencia Artificial, son jugosas y dulces, crecen en racimos, son ricas en vitaminas C, K, B, minerales y poderosos antioxidantes como el resveratrol, que benefician la salud cardiovascular, inmunológica y digestiva. Éstas actúan como diuréticas, laxantes y rejuvenecedoras.

El cultivo de la vid (planta que produce la uva) se remonta a miles de años. Unos tres mil años antes de Cristo. Existen evidencias que sugieren su origen en el suroeste de Asia, en la región del Cáucaso y el Mar Caspio. Desde allí, su cultivo se extendió por el Mediterráneo y el resto del mundo. A lo largo de la historia, las uvas han tenido gran relevancia cultural y religiosa. Incluso fueron mencionadas en textos sagrados.

¿Cuáles son los tipos de uva?

Existen miles de variedades de esta fruta, las cuales se clasifican principalmente por su uso y por su color.

- Uvas de mesa: Son las destinadas al consumo directo. Suelen ser más grandes, con pulpa carnosa y a menudo sin semillas (como la 'Seedless Prime' o 'Thompson Seedless').

- Uvas de vino: Se utilizan para la producción de uno de los licores más famosos a nivel mundial. Hablamos del vino. En este caso, tienen un mayor contenido de azúcar y ácidos, y son más pequeñas (por ejemplo, merlot, cabernet sauvignon, chardonnay).

- Uvas pasas: Existen diferentes variedades que se secan para el consumo como fruta desecada (por ejemplo, sultanas o corinto).

Beneficios y propiedades para la salud

Las uvas son una fuente rica de vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que ofrecen múltiples beneficios para el organismo.

1. Potente acción antioxidante. El principal atractivo de las uvas, especialmente las de color oscuro (negras y rojas), radica en sus compuestos fenólicos. Estos son: el resveratrol (presente principalmente en la piel), los flavonoides y las antocianinas. Actúan como potentes antioxidantes. Combaten los radicales libres, inhiben su generación, lo que ayuda a retrasar el envejecimiento celular y proteger contra el daño al ADN. También tienen un efecto antiinflamatorio. Contribuyen a reducir la inflamación crónica en el cuerpo.

2. Salud cardiovascular. Son consideradas cardiosaludables gracias a varios mecanismos. Cuentan con un efecto vasodilatador. El resveratrol y otros flavonoides mejoran la circulación sanguínea, aumentan su flujo y disminuyen la presión arterial (por su alto contenido en potasio y bajo en sodio). Igualmente, son recomendadas para la prevención de coágulos. Reducen el riesgo de formación de trombos y previenen la arteriosclerosis.

3. Propiedades depurativas y diuréticas. Su alto contenido de agua y potasio, junto con ácidos orgánicos, las convierte en excelentes diuréticos naturales. Por lo que son ideales para eliminar toxinas y desintoxicar el organismo.

4. Aporte nutricional. Las uvas aportan una buena cantidad de vitaminas como el betacaroteno (precursor de la vitamina A), vitamina C, y vitaminas del complejo B (principalmente B6 y ácido fólico). El ácido fólico es crucial durante el embarazo para prevenir alteraciones en el desarrollo del feto. Esta deliciosa fruta también cuenta con minerales, principalmente potasio, magnesio, calcio, fósforo y selenio.

