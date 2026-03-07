Mejora el funcionamiento de la vejiga: ejercicios que ayudan a combatir la incontinencia urinaria

Suscríbete a nuestros canales

Cuando se pierde el control de la vejiga hace su aparición la incontinencia urinaria, es decir, llega la pérdida involuntaria de orina que afecta física, social e higiénicamente a quien la parece.

Este es un problema común de salud que afecta tanto a hombres como mujeres, siendo los de mayor riesgo las mujeres después del embarazo o con la menopausia; y hombres con problemas de próstata, comparte MedlinePlus.

¿Qué es la incontinencia urinaria?

Es la pérdida de control de la vejiga o la incapacidad de controlar la micción (orinar). Esta afección puede variar desde un problema menor hasta algo más grave, que puede incluso afectar la calidad de vida de la persona, ya que la pérdida de orina se puede presentar con una simple tos o el estornudo.

Esto ocurre con más frecuencia a medida que las personas envejecen, pero, también puede ser a causa del estreñimiento, consumo excesivo de cafeína o alcohol, obesidad o patologías del suelo pélvico, entre otros.

Además, según los especialistas, una de las soluciones para este problema consiste en modificar algunos hábitos diarios que ayuden a reducir las fugas. Estos cambios incluyen beber una cantidad adecuada de líquido en el momento adecuado, mantenerse físicamente activo, dejar de fumar, evitar el estreñimiento y mantener un peso saludable.

Además, se recomienda realizar ejercicios que ayuden a fortalecer los músculos del suelo pélvico y así poder retener la orina. A estos ejercicios se les conoce como Kegel.

¡Acción!

Independientemente de cuáles sean las causas de la incontinencia urinaria, existen ejercicios que ayudan a mejorar el funcionamiento de la vejiga. Estos ejercicios ayudan a fortalecer el suelo pélvico y los músculos que rodean la vulva y el ano.

Los ejercicios Kegel son especie de contracciones, una forma no quirúrgica de evitar la pérdida de orina tanto en hombres como en mujeres. Según refiere la Clínica Mayo estos ejercicios pueden ayudar a prevenir o controlar la incontinencia urinaria y otros problemas del suelo pélvico.

Para realizarlos, se recomienda tener la vejiga vacía, sentarse o acostarse, según prefieras, y apretar los músculos del suelo pélvico. Debes mantenerlos apretados y contar entre 3 y 5 segundos, luego relajar los músculos y contar hasta 3 o 5 segundos. Realiza 10 repeticiones, 3 veces al día.

Es necesario que no tenses los músculos abdominales, las piernas ni las nalgas, incluso, si sientes que las piernas o nalgas se mueven al realizar los ejercicios, es porque estás ejercitando los músculos equivocados, por lo que no se conseguirá el objetivo. ¿Quieres saber si lo estás haciendo bien? Una manera de saber si estás contrayendo los músculos incorrectos es colocando una manos sobre tu estómago y la otra debajo de los glúteos o sobre la pierna, apretar los músculos del suelo pélvico, y si sientes que el abdomen, pierna o glúteos se mueven, estás usando los músculos incorrectos.

