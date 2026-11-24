Las várices pueden hacer que las venas se tornen abultadas, retorcidas o moradas/azules en las piernas, e incluso se pueden acompañar de pesadez, cansancio, hinchazón o calambres que empeoran al estar mucho tiempo de pie o sentado y al final del día, refiere la Inteligencia Artificial.

En otras palabras, son venas superficiales dilatadas, alargadas y retorcidas que suelen aparecer bajo la piel, principalmente en las piernas, y pueden causar dolor, aunque no todas las personas lo experimentan de la misma manera. De hecho, expertos señalan que las mujeres sufren más de várices que los hombres, presentándose aproximadamente en una porción de 3 a 4 mujeres por cada hombre afectado.

¿Qué provoca las várices?

Las también llamadas venas varicosas son el resultado de una falla en las válvulas. Explican los expertos de MedlinePlus que “Cuando las válvulas no funcionan correctamente, la sangre regresa por la vena. Esta se inflama por la sangre que se acumula allí, lo cual provoca las várices con el paso del tiempo”.

“Las várices son una afección común provocada por paredes y válvulas venosas débiles o dañadas. Las venas tienen válvulas unidireccionales en su interior que se abren y cierran para que la sangre siga fluyendo hacia el corazón. Las válvulas y paredes venosas débiles o dañadas pueden hacer que la sangre se acumule o incluso que fluya en dirección contraria. Esto se llama reflujo. Las venas pueden aumentar de tamaño y deformarse, lo que provoca la aparición de várices. Aprenda más acerca de cómo funciona el corazón y cómo fluye la sangre desde y hacia el corazón”.

Para muchas personas esto es solo un problema estético, mientras que para otras es un tema de salud, porque pueden causar dolor y malestar, e incluso derivar en problemas más graves, explican los expertos de la Clínica Mayo.

Tratamiento

Si ya te evalúo un médico es posible que te haya indicado como tratamiento hacer ejercicio, levantar las piernas al estar sentado o acostado, o usar medias de compresión.

Otra alternativa consiste en masajear las piernas. Para ello, prepara un ungüento casero con gel de sábila, vinagre de manzana y aceite de coco, una vez mezclado los ingredientes en su totalidad, aplicar en las piernas con un suave masaje y dejar actuar entre 30 y 40 minutos.

Este remedio casero no reduce ni elimina las várices, pero alivia temporalmente la pesadez o incomodidad superficial de las piernas, por lo que se recomienda aplicar una vez al día.

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