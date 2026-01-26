¡Milagroso y económico! Este es el jugo natural rico en antioxidantes que elimina las piedras en los riñones

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de alimentos con alto contenido de potasio es perjudicial para los riñones, debido a que contribuye a que los cristales sean más difíciles de expulsar a través de la orina, según la información divulgada por la Clínica mayo.

Asimismo, la deshidratación es una de las causas más comunes por la cual se generan los cálculos renales, ya que, los minerales se acumulan en la orina y de no ser tratado a tiempo con los métodos clínicos correctos puede desencadenar una amplia gama de consecuencias negativas para el organismo en general.

El mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir las piedras en los riñones, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el jugo de limón.

Sin embargo, el limón contiene propiedades vitamínicas, cítricas y antioxidantes que limpian los riñones rápidamente, de acuerdo a la información reseñada por Medical news today.

Así debes consumir el jugo de limón

Se sugiere que la persona ingiera un vaso de jugo de limón sin azúcar en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentren los riñones.

Cabe destacar, que si los cálculos renales son grandes y aparecen con mucha frecuencia lo ideal es que la persona asista a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para mantener los riñones en buenas condiciones es indispensable que la persona establezca una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

