¿Tus noches son una pesadilla? Si el insomnio se ha instalado en tu habitación, debes tener en cuenta que esto no llega de la nada, esto según refiere la Inteligencia Artificial, se provoca por una combinación de factores, incluyendo el estrés y la ansiedad, el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarse, horarios irregulares y problemas médicos como enfermedades crónicas o trastornos del sueño.

¿Qué hacer cuando te da insomnio en las noches?

Despertarse en mitad de la noche, tener dificultad para conciliar el sueño o no sentirse descansado al levantarse, es un problema común y suele ocurrir generalmente durante períodos de estrés.

“El insomnio puede agotar tu nivel de energía y afectar tu estado de ánimo. También puede afectar tu salud, el rendimiento en el trabajo y la calidad de vida”, comparten los expertos de la Clínica Mayo.

En tal sentido, si esto te sucede a menudo, debes cambiar algunos hábitos y así lograr que el sueño sea menos fugaz; por ejemplo, acostarse y despertarse siempre a la misma hora entrenará al cuerpo y el cerebro se relajará y prepara para el sueño. Además, los expertos de MedlinePlus recomiendan que, si se mantiene despierto por 15 minutos, salga de la cama y vaya a otra parte de la casa; también puede ayudar a distraerse un poco hacer algo tranquilo como leer un libro, y cuando se sienta somnoliente regrese a la maca.

Para combatir el insomnio y lograr dormir toda la noche, es esencial establecer una rutina saludable, y para ello debes encontrar una actividad que te relaje y agote justo antes de irte a la cama. Evita ver televisión o utilizar equipos electrónicos.

Además, estable un horario adecuado para despertarse y levantarse, incluso los fines de semana; utiliza la cama solo para dormir; y evita el tabaco, el alcohol y las bebidas excitantes.

Por otra parte, practica alguna actividad física de forma regular durante el día porque mejora la calidad del sueño; evita las siestas largas, éstas no deben durar más de 10 o 20 minutos, ni se debe dormir pasadas las 16:00 horas.

Finalmente, y no menos importante, cuida la alimentación, las cenas copiosas y de digestión pesadas dificultad el conciliar el sueño, refiere Sanitas.

