No termines en el quirófano: cirujano comparte hábitos que ayudan a cuidar la salud cardiovascular

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Los hábitos diarios son fundamentales para la salud cardiovascular, ya que permiten prevenir hasta el 80% de las muertes prematuras por enfermedades del corazón, señalan los expertos de la Fundación Española del Corazón.

Es decir, el estilo de vida influye en gran medida en el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, por lo que es esencial aprender a cuidarse y mantener a raya los factores de riesgo.

¿Cuál es la importancia de los hábitos en la salud cardiovascular?

Mantener hábitos saludables como la dieta y el ejercicio influyen significativamente cuando de proteger la salud del corazón se trata. En tal sentido, adoptar estos y muchos otros hábitos que mejoren el estilo de vida de una persona ayuda a tener cuerpo y mente sana.

De hecho, “Se ha demostrado que las intervenciones en el estilo de vida son muy eficaces para mantener la salud cardiovascular. Las comidas bajas en grasas y ricas en fibra, junto con el ejercicio semanal de 2,5 a 5 horas, contribuyen a mantenerla”, explica la National Library of Medicine.

En acción

Para llevar una vida más saludable comienza por disfrutar de alimentos más sanos, elige muchas frutas y verduras, carbohidratos integrales y productos lácteos bajos en grasa o sin grasa; y evita bebidas con alto contenido de sodio o azucares añadidos.

Por otra parte, inicia alguna actividad física que disfrutes: caminar o andar en bicicleta, por ejemplo, son excelentes para el corazón. Practícalas a una intensidad moderada durante al menos 30 minutos seguidos, mínimo 5 días a la semana.

Además, incluye en tus rutinas diarias los siguientes hábitos que circulan en redes sociales como unas recomendaciones de un cirujano vascular para prevenir problemas del corazón , luego de que le preguntaran "¿Qué haces tú para no terminar necesitando cirugía?". Ante dicha pregunta el médico señaló los siguientes hábitos:

“1. 30 segundos de puntillas cada hora. Tus pantorrillas son tu segundo corazón. Si no las activas, la sangre se queda abajo.

2. Agua a sorbos, no de golpe. 2 a 3 sorbos cada 60 minutos. La constancia vale más que tomarte un litro en la mañana.

3. Agua fría en las piernas en la mañana. Frío contrae, luego dilata. Es entrenamiento vascular. Entrenamos músculo y se nos olvida entrenar vasos.

4. La regla de oro: Nunca más de 30 minutos sentado. Pararte un minuto baja picos de glucosa y presión. Ahí es donde empiezan 90% de los problemas.

5. Piernas por encima del corazón, 15 minutos al despertar. La gravedad drena lo que se acumuló en la noche.

Finalmente el cirujano acota que "La salud son hábitos diarios que no dejan que tu sangre se detenga."



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