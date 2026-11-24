El entrenamiento de fuerza funcional se ha convertido en una de las tendencias más recomendadas por los especialistas en actividad física, ya que permite preparar al cuerpo para las exigencias de la vida diaria sin necesidad de rutinas excesivamente complejas. A diferencia de las máquinas tradicionales de gimnasio que aíslan músculos específicos, los ejercicios funcionales imitan movimientos cotidianos como levantar objetos del suelo, empujar puertas o transportar cargas pesadas mientras se camina.

Esta forma de ejercitarse resulta especialmente beneficiosa para mejorar la postura, proteger la columna vertebral y fortalecer la zona media del cuerpo de manera natural y segura. Además, es una alternativa ideal para personas de todas las edades, utilizando únicamente herramientas básicas como una mancuerna o cualquier objeto con peso moderado y fácil de agarrar.

Foto: telva.com

Entrenamiento funcional

El ejercicio conocido como paseo de la maleta consiste en caminar en línea recta sujetando una mancuerna con una sola mano, imitando exactamente el gesto diario de cargar una bolsa pesada del supermercado. Según explica el entrenador Marcos Flórez, cuando una persona camina con todo el peso concentrado en un lado, el cuerpo tiende de forma natural a inclinarse hacia esa dirección.

Para evitar perder el equilibrio y lograr mantenerse totalmente erguido, se activan de inmediato los músculos del abdomen, especialmente los oblicuos del lado contrario al peso, junto con el músculo trapecio que conecta el cuello con el hombro.

Para ejecutar correctamente este movimiento, los expertos recomiendan mantener la mirada siempre al frente, dejar el brazo que lleva la carga colgando sin balancearse y colocar la mano libre pegada al cuerpo. Los pasos deben ser naturales y cómodos, evitando zancadas muy largas que puedan hacer girar el tronco.

La señal clave para elegir la mancuerna del peso correcto es que permita caminar manteniendo una postura recta durante al menos veinte segundos sin que el cuerpo se doble por el esfuerzo.

Lo ideal es dar entre 12 y 15 pasos completos con el peso en una mano, o caminar unos 30 segundos por el pasillo de casa, y luego cambiar de lado. Para quienes tienen más de cincuenta años o llevan tiempo sin entrenar, se aconseja comenzar practicando inclinaciones laterales del tronco sin caminar antes de pasar al ejercicio completo.

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