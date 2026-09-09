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Generalmente el apio o celery como también se le conoce a este vegetal, se utiliza en la cocina para dar sabor a sopas, guisos y ensaladas. Sin embargo, también se puede recurrir a él como remedio natural, gracias a sus propiedades diuréticas y digestivas.

Según refiere la Inteligencia Artificial, el apio España contiene un 95% de agua, por lo que ayuda a mantener el cuerpo hidratado, pero, además, favorece el tránsito intestinal, alivia la digestión lenta y ayuda a eliminar líquidos retenidos y toxinas a través de la orina.

¿Para qué sirve el apio?

Fuera del ámbito gastronómico, el apio sirve para hidratar el cuerpo, mejorar la digestión y ayudar a controlar la presión arterial, y esto es gracias a su alto contenido de agua, fibra y antioxidantes.

Desde el sitio web Tua Saúde señalan que este vegetal ofrece “propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, hepatoprotectoras, hipoglucemiantes, hipolipemiantes, hipotensoreas, diuréticas, digestivas, antiespasmódicas, analgésicas e inmunológicas, gracias a su contenido de vitamina S y del complejo B, flavonoides, polifenoles y ftalidas presentes en tallos, hojas, semillas y raíces”.

En otras palabras, este vegetal sirve para tratar muchos problemas de salud y hasta reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, prevenir infecciones urinarias, proteger el hígado y regular los niveles de azúcar en sangre.

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¿Por qué incluirlo en el menú?

Este alimento debe incluirse en el menú porque facilita el funcionamiento de los riñones, ya que es un excelente depurativo que elimina sustancias de desecho a través de la orina. Además, purifica la sangre, ayudando a diabéticos en el metabolismo.

Por otra parte, al masticarlo crudo proporciona saciedad, ayudando a bajar de peso. También favorece la secreción de saliva y jugos gástricos, controla la hipertensión, protege la piel, combate la inflamación, limpia los dientes, y fortalece los huesos, entre otros beneficios, comparte la Clínica Cleveland.

Para aprovechar al máximo los nutrientes y beneficios del apio se puede consumir crudo, al vapor o al horno, en ensaladas, cremas, jugos o licuados, siempre priorizando tallos y hojas.

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