Potencia el funcionamiento del cerebro con esta fruta rica en antioxidantes

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Durante el proceso de envejecimiento la memoria también se debilita y más si la persona no se alimenta correctamente, según la información divulgada por la Clínica Mayo.

En ese contexto, el insomnio es una de las causas más frecuentes por la cual se debilita la memoria, ya que, todo el sistema cerebral se inflama y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar un amplio abanico de consecuencias negativas para el organismo en general.

Por lo tanto, los arándanos potencian el funcionamiento del cerebro, gracias a las propiedades vitamínicas que poseen, al tiempo que la cantidad de antioxidantes que tienen, según la información divulgada por Tua Saúde.

¿Cuántos arándanos debes comer al día?

Lo más recomendable es que la persona consuma mínimo 20 arándanos al día, especialmente durante el desayuno, con la finalidad de que el organismo absorba todos los nutrientes que posee.

Entérate cuando debes acudir a cita médica

Se sugiere que si la persona presenta olvidos de información constantemente o tiene dolores de cabeza frecuentemente debe asistir al médico, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

Cabe destacar, que la alimentación y el consumo de agua también son factores que influyen en el funcionamiento de la memoria.

En conclusión, para mantener el sistema cerebral en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

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