¿Qué relación existe entre la lluvia y el mal humor?: Psicólogo explica cómo el estado del tiempo afecta tu ánimo

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Estar de mal humor contrario a lo que muchos puedan pensar tiene sus beneficios, como mejorar la atención al detalle, aumentar la motivación para resolver problemas, potenciar la capacidad de persuasión y fomentar pensamiento más crítico y realista, refiere la Inteligencia Artificial. Es decir, es una emoción intensa que puede actuar como motor para la defensa personal y la persistencia.

¿Qué provoca el mal humor?

Entre las causas más comunes del mal humor o irritabilidad destacan: estrés, conflictos, frustración, problemas para dormir, procesos de duelo y sensaciones físicas de dolor, comparte Intro Psicólogos.

Los cambios en el estado de ánimo también pueden estar relacionados con las hormonas e incluso con el estado del tiempo.

¿Por qué la lluvia me afecta?

Algunas personas sienten que los días de lluvia afectan su estado de ánimo y tienden a estar de mal humor sin otra razón; y esto tiene una explicación.

“El impacto del clima en la salud mental es un fenómeno estudiado desde hace décadas. ‘La relación entre el clima y las emociones humanas es más complicada de lo que parece y depende, en gran medida, de las características individuales de cada persona’, explica la Dra. Daniela Silva, especialista en Medicina Interna y E-Health Medical Manager de Cigna Healthcare España”, comparte Hola.

En otras palabras, los días grises y la falta de luz natural pueden afectar el estado de ánimo y hasta generar sensación de fatiga, apatía y hasta falta de sueño. ¿La razón? La menor exposición a la luz solar disminuye la producción de serotonina, el neurotransmisor vinculado al buen estado de ánimo, y favorece la liberación de melatonina, lo que incrementa la sensación de cansancio y apatía.

Además, el descenso de la temperatura y el aumento de la humedad, puede amplificar la sensación de fatiga o irritabilidad.

Explica Carmen González Hermo, miembro de la Xunta Goberno del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) el mal tiempo no hace daño, pero altera. “Lo que tiene el mal tiempo es que hay elementos que normalmente cuidan de nuestra salud mental, como el contacto con la naturaleza o actividades de ocio, las cuales no se pueden realizar”.

Por su parte, Josep Vilajoana, coordinador de la División de Psicología de la Salud, del Consejo General de la Psicología (COP), reconoce que, “si bien el ánimo puede verse influido por un día o varios grises, cada uno debe buscar las formas de adaptarse. -Es una influencia coyuntural, no perdurable. La adaptación es necesaria, por lo que hay que procurar mantener las actividades sociales, por ejemplo, para compensar-”.

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