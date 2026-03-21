Relaja el sistema nervioso fácil y rápido: infusión natural que libera el estrés en minutos

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El exceso de asignaciones laborales suele ser la causa principal del estrés, ya que, es una respuesta automática del cuerpo cuando la persona se enfrenta constantemente a escenarios desafiantes, según la información divulgada por la Clínica mayo.

Sin embargo, hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen combaten el estrés, tal es el caso de la infusión de pasiflora, la cual contiene propiedades relajantes, según la información reseñada por la Clínica mayo.

Foto cortesía de: freepik

Beneficios del té de pasiflora

Ayuda a conciliar el sueño. Disminuye el nivel de presión arterial. Regula el ritmo cardiaco.

Así debes ingerir la infusión de pasiflora

Lo ideal es que la persona tome una tasa de infusión de pasiflora sin azúcar luego del desayuno y otra dos horas antes de dormir, con la finalidad de que el referido líquido relaje el sistema nervioso para que la persona concilie el sueño rápidamente.

Asimismo, es propicio acotar que si el estrés se vuelve crónico es ideal que la persona asista a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para evitar ataques de estrés o ansiedad constante se recomienda que la persona establezca un plan de autocuidado que contribuya a lograrlo en la medida de lo posible, es decir, sin abandonar sus planes cotidianos.

Foto cortesía de: freepik

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