Remedio casero para combatir el estreñimiento: este es el jugo natural que funciona como laxante en un “tris”

Suscríbete a nuestros canales

El consumo insuficiente de alimentos ricos en fibra es una de las causas más comunes por la cual aparece el estreñimiento, ya que, las heces se endurecen y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos es perjudicial para el organismo en general.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, el bajo consumo de líquidos también es perjudicial para el funcionamiento del sistema digestivo, debido a la lentitud con la cual se mueven las heces.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir el estreñimiento, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplan la misma función, por ejemplo, el jugo de papaya con naranja, dos frutas ricas en vitaminas, antioxidantes y propiedades que generan un efecto laxante automáticamente, según Tua Saúde.

¿Cómo debes ingerir el remedio natural?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos vasos del referido jugo en ayuna, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

A su vez, es propicio acotar que si el estreñimiento es constante lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionarlo.

En definitiva, para evitar el estreñimiento la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube