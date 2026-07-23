Remedios de las abuelas: Cinco opciones naturales para eliminar la congestión nasal

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Las alergias, gripes o resfriados, suelen provocar congestión nasal; es decir, este es un síntoma universal extremadamente frecuente en una gran parte de la población mundial.

Tener “la nariz tapada” como muchas personas describen la sensación de bloqueo en las vías respiratorias es producto de la inflamación de los vasos sanguíneos, lo que genera dificultad para respirar.

¿Qué causa la congestión nasal?

“Algunos de los desencadenantes de la congestión nasal pueden ser los cambios de temperatura, el estar en contacto con personas que están enfermas de gripe, no lavarse las manos después de tener contacto con el exterior, mala alimentación, fala de hidratación, cambio estacional, polen o fuentes de contaminación”.

La congestión nasal es un problema de salud que puede ser causado por un resfriado común, gripe, infección sinusal, rinitis alérgica u otras alergias, uso excesivo de algunas gotas o aerosoles nasales, pólipos nasales, embarazo o rinitis vasomotora, comparten expertos de MedlinePlus.

Para el alivio, existen algunos medicamentos descongestionantes en gotas o spray, que deben usarse por un máximo de días para evitar el efecto rebote. Sin embargo, las opciones naturales son igual de efectivas y menos perjudiciales a largo plazo.

La botica de la abuela

Entre los remedios de las abuelas para tratar la congestión nasal destacan:

1. Lavados nasales con solución salina.

2. Uso de humificadores.

3. Inhalar vapor en la lucha o de una olla con agua hirviendo y aceites esenciales.

4. Mantenerse hidratado bebiendo líquidos calientes.

5. Beber infusión de jengibre.

Además, de estos remedios caseros, se recomienda dormir con la cabeza elevada para respirar mejor e incluir en la dieta alimentos ricos en vitamina C.

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