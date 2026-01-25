Semillas de linaza, un superalimento para tu bienestar: Descubre los múltiples beneficios de este pequeño grano lleno de nutrientes

Suscríbete a nuestros canales

Las semillas de linaza son un gran regalo de la naturaleza que aporta muchos beneficios para la salud.

Estas pequeñas semillas de la planta del lino son reconocidas por su alto contenido de fibra, ácidos grasos omega 3 y lignanos; y se consumen enteras, molidas o como aceite, añadiéndolas a las comidas.

¿Qué son las semillas de linaza?

Son pequeñas semillas de color marrón o dorado, y se consideran un superalimento por su alto contenido de fibra, grasas saludables y antioxidantes. Se han convertido en un alimento básico en la dieta de quienes buscan cuidar su alimentación.

Incluso, los expertos en nutrición recomiendan su consumo, pero preferiblemente molido por sobre la entera porque la forma molida es más fácil de digerir, refiere la Clínica Mayo.

Beneficios

Incluirla en la dieta aporta múltiples beneficios para la salud. Ingerir semillas de linaza es ideal para tratar el estreñimiento por su alto contenido de fibra.

Por otra parte, ayudan a reducir el colesterol y los niveles de lipoproteína de baja densidad (LDL, o colesterol "malo"). Así como la presión arterial y los triglicéridos, lo que disminuye el riesgo de enfermedades del corazón. También es una excelente fuente de ácidos grasos esenciales omega-3 incluyendo el ácido alfa linolénico (ALA). Estos ácidos protegen la salud cardiovascular y mejoran la función cerebral.

De igual manera, la fibra contenida en las semillas de linaza promueve la salud intestinal, alivia el estreñimiento y ayuda a mantener un peso saludable. La fibra soluble permite regular el tránsito intestinal y promover la salud de la microbiota intestinal. La fibra insoluble aumenta el volumen de las heces y favorece la saciedad.

También puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, lo que es beneficioso para personas con diabetes o prediabetes. Según el portal Mejor con Salud el agua con linaza ayuda a regular los niveles de glucosa. Su contenido en fibra impide que el azúcar sea absorbido de forma rápida.

