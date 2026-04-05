¿Sientes picor frecuente en los oídos?: Expertos comparten cuáles son las posibles causas

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Las molestias en los oídos son frecuentes y pueden variar desde leves irritaciones hasta dolores intensos que afectan la audición. Entre las molestias más comunes se encuentran el dolor y el picor.

En el caso del picor, muchas personas se lo toman a la ligera hasta que llega a ser desagradable e inquietante, y la razón es que el picor de oídos, conocido médicamente como prurito ótico, es una sensación molesta que puede estar causada por sequedad o por infecciones.

¿A qué se debe el picor de oídos?

Esta molestia según el blog Salud Mapfre es una situación relativamente común y es motivo frecuente de consulta médica. Pero, cuál es la causa. La mayoría de las situaciones que provocan el picor no son graves y entre las causas más frecuentes destacan: irritación de la piel del canal auditivo por excesiva manipulación e higiene, infecciones del oído, eczemas, dermatitis atópica, dermatitis seborreica, dermatitis de contacto o alérgica, psoriasis o prurito de origen psicológico.

También puede deberse a sequedad del canal auditivo, acumulación excesiva de cera que bloquea el canal auditivo, irritación por productos químicos, cambios hormonales o uso de auriculares.

Habla la experta

Aunque la picazón en los oídos suele ser una situación común a la que todos nos hemos enfrentado, es importante atenderlo, porque puede causar inflamación del oído y ser perjudicial para la salud de una persona.

La doctora Mariangel González Medina, especialista en el área de Otorrinolaringología explica que este inconveniente puede estar causado por acumulación de cerumen, uso de audífonos, dermatitis de contacto, rinitis alérgicas, tumores del conducto auditivo o enfermedades psiquiátricas, como ansiedad, depresión o trastorno obsesivo compulsivo.

Independientemente de la causa es clave buscar ayuda de un profesional de la salud para solventar la situación en caso de que la picazón dure más de una semana y no mejora con las medidas de cuidado personal; ya que puede ocasionar otitis, otalgia, descamación de la piel del oído externo, enrojecimiento e inflamación de la piel del oído externo, u otorragia.

“Es importante recalcar que la picazón puede ser tan intensa que altere la condición y calidad de vida del paciente que lo sufre, hasta el punto de provocar irritabilidad, nerviosismo, dificultades de concentración en el trabajo o en el estudio, insomnio o incapacidad de conciliar el sueño y ansiedad”.

En tal sentido, opta por mantener una higiene adecuada, mantener el canal auditivo hidratado, evitar productos que causen irritación y usar adecuadamente los aparatos auditivos.

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