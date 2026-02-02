¿Te rehúsas a volver al gimnasio? Con esta rutina te podrás fortalecer en casa

Suscríbete a nuestros canales

Mantenerse activo es uno de los pilares fundamentales para gozar de una buena salud física y mental. En tiempos donde pasamos más horas dentro de casa, el ejercicio se convierte en una herramienta poderosa no solo para cuidar nuestra figura, sino para liberar el estrés acumulado y mejorar nuestro estado de ánimo.

Sin embargo, la actividad física no tiene por qué ser una tarea solitaria o aburrida; puede transformarse en una oportunidad perfecta para convivir con nuestros seres queridos.

Convertir el salón de casa en un pequeño gimnasio familiar permite que grandes y chicos adopten hábitos saludables de forma lúdica. Al compartir estas rutinas, fomentamos el apoyo mutuo y la disciplina, demostrando que no se necesitan instalaciones complejas para transformar positivamente nuestro estilo de vida. La clave está en la constancia y en encontrar métodos que nos mantengan motivados día tras día.

Foto: Freepik

Rutinas prácticas para activar tu cuerpo en casa

Existen formas dinámicas de entrenar sin necesidad de equipo profesional. Dos expertos en acondicionamiento físico proponen métodos que se adaptan a cualquier espacio y nivel.

1. Reto de la agilidad

Este sistema consiste en realizar la mayor cantidad de vueltas posibles a un circuito en un tiempo fijo. Es ideal porque tú marcas tu propio ritmo. El entrenador Jorge Vásquez sugiere dedicar 20 minutos a completar 12 repeticiones de los siguientes movimientos:

Saltos en tijera: para elevar las pulsaciones rápidamente.

para elevar las pulsaciones rápidamente. Sentadillas: el ejercicio básico para fortalecer piernas y glúteos.

el ejercicio básico para fortalecer piernas y glúteos. Flexiones de brazo: trabajan el pecho y la fuerza de los brazos.

trabajan el pecho y la fuerza de los brazos. Escaladores: un movimiento rítmico que activa el abdomen y la coordinación.

2. Fortalecimiento con objetos cotidianos

Si prefieres un enfoque más centrado en la resistencia muscular, el entrenador Mauro González recomienda usar lo que tengas a mano. Puedes utilizar botellas de agua de distintos tamaños o incluso sillas y bancos para añadir resistencia. La clave aquí es realizar series altas (de 15 a 20 repeticiones) para cansar el músculo y ver resultados. Por ejemplo, puedes realizar remos para la espalda utilizando ligas elásticas o el peso de las botellas.

¿Por qué elegir estos entrenamientos?

Ahorro de tiempo: se ajustan a tu agenda, permitiéndote entrenar en periodos cortos.

Quema de grasa eficiente: al llevar al cuerpo a un nivel de esfuerzo alto, se favorece la pérdida de peso.

Corazón fuerte: mejoran notablemente tu capacidad cardiovascular y tu resistencia general.

