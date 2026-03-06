Técnica de relajación casera para combatir el estrés cotidiano: solo necesitas 15 minutos al día y los resultados son increíbles

Suscríbete a nuestros canales

La excesiva carga de trabajo es una de las causas más comunes por las cuales aparece el estrés, ya que, la persona duplica sus esfuerzos para cumplir con las exigencias laborales a cabalidad, pero de no lograrlo puede causar frustración.

En ese sentido, según la información divulgada por Medline plus, cuando la persona tiene estrés constante el sistema nervioso se altera a tal punto que el insomnio forma parte de la rutina y es perjudicial para el organismo en general, dado que, las personas deben descansar mínimo ocho horas al día.

Sin embargo, la meditación es una de las técnicas más relajantes que puede implementar quien padece de estrés, puesto que, contribuye a canalizar las emociones y a regular todos los sistemas del cuerpo.

¿Cuántas veces al día debes meditar?

Se sugiere que la persona medite mínimo 15 minutos al día, durante cinco continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el sistema nervioso.

Asimismo, es propicio acotar que la persona puede acudir a consulta psicológica si desea tener un diagnóstico y tratamiento preciso para combatir el estrés.

En definitiva, para mantener la salud mental y física en buenas condiciones la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube