Cuando alguien presenta problemas respiratorios es común que tenga tos, dificultad para respirar, sibilancia, flemas, fatiga y dolor en el pecho, entre muchos otros síntomas que pueden variar de una persona a otra.

Estas afecciones que según refiere la Inteligencia Artificial dificultan la obtención de oxígeno, afectando desde la nariz hasta los pulmones, y van desde congestión leve (resfriado, alergia) hasta enfermedades graves como asma, EPOC y neumonía.

Los problemas respiratorios son cada vez más comunes entre grandes y chicos, sobre todo, luego del Covid-19, la incidencia parece mayor.

¿Cómo tratar los problemas respiratorios?

En caso de estar padeciendo de algún problema asociado a ello y que atente contra tu salud, consulta con tu médico de cabecera cómo puedes tratarlo. Mientras concretas la cita, una buena alternativa para tratarlo de manera eficiente y natural, es recurrir a las hierbas curativas o plantas medicinales, como también se conocen. Éstas representan un tratamiento alternativo para aliviar síntomas leves o pasajeros, e incluso, es un método preventivo de otras enfermedades.

Remedos caseros con plantas

Muchas son las plantas que contribuyen en la salud y cuando de hacerle frente a problemas respiratorios se trata, no es la excepción. Aprender a proteger y fortalecer los pulmones del paciente es muy importante. Cuidar este órgano tendrá un efecto positivo en la salud en general, ya que el oxígeno llegará mejor a los tejidos y con ello contribuye a que el resto de los órganos funcionen mejor.

Una solución muy eficaz consiste en el uso de remedios caseros, tales como las plantas curativas eucalipto, tomillo, menta, jengibre, diente de león, entre otras.

1. Eucalipto. Posee propiedades expectorantes, antitusivas y antiinflamatorias que la convierten en una alternativa para combatir resfriados, gripes, bronquitis y otras enfermedades respiratorias.

2. Laurel. Posee propiedades antibacterianas, antioxidantes y, antiinflamatorias, que ayudan a aliviar la irritación de las vías respiratorias.

3. Tomillo. Se le atribuyen propiedades expectorantes, antitusivas y antiinflamatorias que ayudan a combatir la gripe, el resfriado, la bronquitis y otros problemas respiratorios.

4. Cúrcuma. Tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que le convierten en un remedio ideal para tratar la bronquitis, el asma y enfermedades pulmonares obstructivas.

Prepara una infusión con alguna de estas plantas y consume tibia. Evita mezclarlas, además, consulta con el médico, si su ingesta no es contraproducente en el caso de estar tomando algún fármaco para tratar los problemas respiratorio o alguna otra patología.

