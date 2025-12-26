Tips para aliviar el dolor de cabeza en casa y sin necesidad de tomar medicamentos

Suscríbete a nuestros canales

El dolor de cabeza es uno de los padecimientos más comunes que enfrenta la población mundial, muchos conviven con la migraña en su cotidianidad, por ello existen tratamientos médicos para combatir esta dolencia.

En ese sentido, el tratamiento aplicará de acuerdo a la intensidad de la dolencia y frecuencia con la cual esta se manifieste.

Por lo tanto, especialistas en la materia comprueban que puede derivarse a causa del estrés, depresión, ansiedad o traumatismo craneal, debido a las contracciones que tiene el cerebro cuando la persona se encuentra en ese estado de salud.

Sin embargo, hay técnicas para aliviar el dolor de cabeza sin necesidad de realizar mucho esfuerzo, a fin de generar sensación de bienestar de manera rápida y oportuna.

Tips para calmar el dolor de cabeza

Sal a caminar: Ayuda a liberar el estrés, también contribuye a fluir el sistema sanguíneo, esto beneficia al cerebro, por ende, el cuerpo siente relajación y sensación de bienestar. Se recomienda realizar esta actividad en zonas abiertas, con poco ruido.

Compresas de agua fría: El efecto refrescante que esta produce ayuda a relajar los músculos, hecho que beneficia de manera inmediata al cerebro, dado que, el flujo sanguíneo es más rápido.

Apaga las luces: Ayuda a calmar la vista y los efectos tensores que se generan cuando esta fijada a un televisor, celular o a una luz que le transmite radioactividad al cuerpo. Se recomienda realizar esto en un lugar seguro, por ejemplo: el cuarto.

Bañarse con agua tibia: Produce sensación de relajación porque baja los niveles de tensión en los músculos y contribuye a acelerar el funcionamiento del cerebro.

En definitiva, el dolor de cabeza puede presentarse a cualquier edad, por ello, es una de las causas más comunes por la cuál las personas asisten a consulta médica.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube