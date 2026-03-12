Truco casero y eficaz para mantener los pies en buen estado: el laurel y el agua tibia son los responsables

Suscríbete a nuestros canales

Mantener los pies en buen estado es fundamental, ya que éstos son la base de la movilidad, soportan todo el peso corporal y garantizan una postura correcta.

Expertos indican que cuidarlos previene dolores crónicos, infecciones y complicaciones graves como el pie diabético, además, mejoran la calidad d e vida, la independencia y la salud general.

¿Qué ayuda a mantener los pies en buen estado?

Lavarlos diariamente con agua tibia, enjuagarlos y secarlos bien; además, usar calcetines limpios, secos y ajustados que no aprieten demasiado en los tobillos ni las pantorrillas.

Aplicar productos hidratantes por la noche para evitar picazón y grietas, no obstante, se debe evitar colocar estos productos entre los dedos.

Por otra parte, el uso del calzado adecuado es clave, este no debe ser muy grande ni muy ajustado. Finalmente, y no menos importante, nunca debes compartirlos, porque los zapatos e incluso las madias son objetos muy personales.

Tratamiento casero

Adicional a todas las recomendaciones planteadas para mantener los pies en buen estado, también se puede recurrir a un truco casero bastante eficaz, lavarlos con agua tibia y laurel.

“La mezcla de estos dos promete aliviar molestias, relajar el cuerpo y dejar una sensación de frescura en los pies. Es ideal para quienes pasan muchas horas de pie, caminan mucho o simplemente quieren regalarse un momento de descanso antes de dormir, refiere TN.

¿Quieres probarlo? Hierve un litro de agua durante unos minutos, agrega algunas hojas de laurel y deja reposar entre 5 y 10 minutos, espera a que el agua esté tibia y coloca en un recipiente amplio para luego sumergir los pies durante 15 o 20 minutos. Puedes hacerlo una o dos veces a la semana para ayudarte a relajarte, disminuir la sensación de pesadez y fatiga en los pies, e incluso ayudar a combatir olores en los pies.

