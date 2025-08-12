Carta astral del Papa león XIV: indica que viajará por el planeta y se convertirá en el pontífice más mediático de la historia

Suscríbete a nuestros canales

Papa León XIV (Robert Francis Prevost) nació el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad de Chicago Illinois, Estados Unidos a las 12.40 pm. Es del signo Virgo, ascendente Sagitario y Luna en Virgo. Su Sol, Mercurio y Venus en casa 10, lo hace ser muy querido por los feligreses, además de comunicar con amor sus reflexiones. Es el segundo Papa nacido en el continente americano. Un ser extremadamente inteligente, estudioso, con una memoria impresionante y estado físico optimo. Escaló muy rápido hasta llegar a la cúspide de la iglesia católica. Posee un alto nivel espiritual, producto de Júpiter, Plutón, Marte y Luna en casa 9, generando un ser poderoso, con infinitos poderes dimensionales. Su carta natal, indica que viajará por el planeta y se convertirá en el pontífice más mediático de la historia. Tendrá grandes retos que resolver y será un catalizador importante para lograr el equilibrio planetario a nivel geopolítico para evitar una auto destrucción de la humanidad. Abogara por la paz y el respeto a la vida por sobre todas las cosas. Alcanzará la gloria, al mantener a los lideres controlados en sus rincones de ego para evitar males mayores. Su misión de vida es la reconstrucción de la iglesia católica y aportar al crecimiento espiritual de la humanidad.

Futuro: Tendrá que afrontar muchas complicaciones y deberá resolver temas complicados como lo son: reformas internas, sexualidad, extraterrestres, III Guerra mundial, paz mundial, tecnología, digitalización, escándalos, finanzas, pobreza, evangelización, sistemas políticos y era Acuario.

Salud: En línea general, está muy saludable y goza de excelente vitalidad. Quizás sea el Papa con las mejores condiciones físicas en llegar a la casa de San Pedro. Aun así, no es inmortal y seguramente su pontificado termine entre los meses de abril y mayo del 2039.

Amor: Es un ser muy cariñoso y empático con sus feligreses. Siempre con un gesto positivo lleno de amor. Disfruta mucho el contacto con el público y recibe excelentes demostraciones de amor. Todos lo recordaran como un hombre verdaderamente amoroso.

Dinero: Bajo su mandato, la iglesia católica tendrá muchas crisis económicas y estarán en continua reforma para mantener operativamente las labores. Se organizará mejor la distribución financiera y se verán obras importantes a nivel social.

Familia: Los hermanos y sobrinos se mantendrán alejados y solo disfrutarán de su presencia por lo menos una vez por año. Seguramente les dejará sus memorias escritas y en algún momento en el futuro se harán públicas para que sus familiares puedan gozar de una estabilidad.

Emociones: Es muy estable, justo y equilibrado. No es fácil de manipular y mueve sus hilos en silencio para luego ser severo y sorpresivo. Ha dominado mucho a sus monstros internos y se verá cada día más fuerte, sereno y seguro.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube