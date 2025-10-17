El amor estará a prueba durante 15 días

Suscríbete a nuestros canales

Es común experimentar la oposición de Venus con Saturno o Neptuno por separado, pero muy pocas veces ambos se alinean en conjunción al mismo tiempo. Sin embargo, aproximadamente cada 30 años, se produce un impacto negativo de gran magnitud sobre la energía más poderosa del planeta: el amor.

En 1989, fue la última vez que Venus (regente del amor en todas sus expresiones) recibió una doble oposición negativa de Saturno y Neptuno. En ese momento, el amor pareció desvanecerse de la Tierra, dejando a la humanidad a merced de la oscuridad, produciendo eventos históricos de relevancia.

Comprendamos que Saturno restringe y limita; mientras que Neptuno disuelve, desvanece. En conjunto, provocan que la energía cósmica de Venus permanezca inerte durante quince días. Este período representa una ventana de vulnerabilidad, donde la crueldad podría desbordarse.

¿Qué esperar?

Las guerras y conflictos podrían intensificarse y las tensiones entre naciones escalar con facilidad hacia agresiones armadas.

En el plano personal, este tránsito desafiante afectará las relaciones afectivas. Se sentirán frías, distantes, marcadas por bloqueos, tensiones y posibles rupturas. Es probable que se experimente desapego físico o emocional con el ser amado. Las parejas con conflictos latentes podrían acercarse al colapso y aquellas que parecían sólidas podrían cuestionar la profundidad de su vínculo.

La soledad y la confusión sentimental se manifestarán con facilidad. Mentiras e infidelidades podrían salir a la luz y los secretos largamente guardados quedar expuestos. Será crucial observar la realidad sin el velo hipnótico del amor idealizado.

Prepárense emocionalmente para atravesar este ciclo con serenidad. Mantener la calma será esencial para evitar males mayores. Saldrán airosas aquellas parejas que sean fieles a sí mismas y estén verdaderamente unidas por el amor infinito.

Astroficion

Los signos del zodíaco

ARIES

Se encienden las alarmas. Cuidado con lo que hagan durante estos días. La violencia podría apoderarse de las emociones desboscadas y producir una ruptura amorosa. La calma deberá prevalecer y solventar la situación. El Universo, observará con atención el manejo del escenario para evaluar el nivel evolutivo.

TAURO

Las sospechas se revelan y se descubre todo con gran facilidad. La violencia, podría tomar el control y manifestar situaciones más descontroladas. Se recomienda apartarse de manera inmediata del lugar y no discutir con nadie. Ninguna persona es más importante que la libertad personal en sana paz y equilibrio.

GÉMINIS

Tienen tiempo pensando y viendo movimientos extraños en el ámbito amoroso. Se revelan ciertos secretos que permiten poner en evidencia la mala situación de la relación. Es importante resolver todo de manera civilizada para evitar problemas innecesarios. Cerrar ciclos es lo mejor para todos.

CÁNCER

La crisis familiar llegó a su fin y ahora la vida será más fácil entrando en una nueva etapa. El drama se terminó y el cierre de ciclo es lo más recomendable para poder avanzar en otro camino y comenzar una nueva vida. Celebren la liberación para que todo se recupere en total equilibrio. El perdón es la clave de la paz.

LEO

La mala comunicación y el pésimo manejo de la crisis podría ocasionar grandes problemas. Es mejor frenar todo y realizar una pausa para no cometer más errores. Respirar profundo y pensar con mente fría es lo más recomendable. La sabiduría y la experiencia deben tomar el control para salir ilesos con la victoria.

VIRGO

El silencio es la mejor estrategia para evitar el conflicto. Las posibilidades de un estallido y termino de la relación amorosa es muy alto. Será casi un milagro, si se mantienen unido durante esta grave situación. Quizás las conveniencias frías sean un punto de equilibrio para continuar y seguir en la relación.

LIBRA

El amor propio prevalece y deja atrás el amor por los demás. Estarán claros que no se van a sacrificar por nada ni nadie. La vida continúa, pero el amor no es suficiente como para inmolarse. Dejarán la relación atrás y seguirán su camino en armonía y paz. La pareja requiere un ambiente lleno de estabilidad.

ESCORPIO

Tendrán grandes oportunidades para estabilizar la relación amorosa en base a las conversaciones que se puedan realizar con total franqueza y realidad. La diplomacia es una herramienta para mantener atrapado el amor y salir adelante. Si bien es cierto, la victoria esta garantizará, pero no es permanente.

SAGITARIO

Es inminente la ruptura y es mejor facilitar todo lo que se pueda para no complicar aún más la crítica situación. Se requiere de un alto nivel de madurez para dejar ir y evitar un conflicto con consecuencias inimaginables. Hay que estar consciente que es más beneficioso evitar la situación violenta.

CAPRICORNIO

Llegó la hora de poner todo en orden y organizar una nueva etapa para tener un futuro mejor. Se observa fácilmente una vida diferente llena de placeres y bienestar para salir adelante. Todo se muestra con esperanza y renovadas energías. Se deja en el pasado momentos de poco valor ético en el amor.

ACUARIO

Pedirán su libertad para volver a ser feliz y serán escuchadas sus peticiones para llegar a buenos acuerdos. Será un paso importante para avanzar con una paz interior insuperable. Se merecen la felicidad y lo mejor es cortar por lo sano para evitar males mayores. La valentía y coraje es requerido con urgencia.

PISCIS

El agradecimiento es vital para recuperar la vida y la felicidad. La ilusión por un día mejor es muy alta y todo dependerá de las acciones concretas que se efectúen en estos días. Deberán estar conscientes de vivir momentos históricos con consecuencias positivas y repercusiones para el futuro inmediato.

Por Arturo Acosta

Coordenadas Instagram @arturoacostamerlin / WhatsApp +50761224076

